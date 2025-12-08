ABD'de Keiona Dickerson adlı kadın, şiddetli karın spazmları yaşadığını düşünerek hastaneye başvurdu. Ancak doktorlar yaptığı kontrollerde Dickerson'ın dokuz aylık hamile olduğunu ortaya çıkardı. Genç kadın, iki gün sonra hastaneden yeni doğmuş bebeğiyle ayrıldı.

NEREDEYSE HİÇBİR BELİRTİ GÖSTERMEDİ

Newsweek'in aktardığına göre Dickerson'ın hamileliğini fark etmemesi şaşırtıcı bir duruma işaret ediyor, çünkü; dokuz ay boyunca düzenli adet gördü, kilo almadı, karın bölgesinde gözle görülür bir değişim yaşamadı ve hamilelik belirtilerinden hiçbirini göstermedi.

Dickerson, "Yaşadığım güçlü ağrılar adet sancısı gibiydi. Bir şeylerin ters gittiğini düşündüğüm için hastaneye geldim" dedi.

BEBEK SAĞ SALİM DOĞDU

Hastanede yapılan muayenelerde bebeğin kalp atışlarının zaman zaman düştüğü gözlendi. Bu nedenle doktorlar acil sezaryene karar verdi. Dickerson'ın oğlu sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi ve doktorlar bebeğin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Genç anne ise hala yaşadığı durumu anlamlandırmaya çalışıyor. "Hiçbir belirti yoktu. Kilo artışı yoktu. Her ay normal bir şekilde adet görmeye devam ettim. Hala şaşkınım ama mutluyum" diyerek şaşkınlığını paylaşıyor.