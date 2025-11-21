Diyarbakır’da bir AVM’deki kafeteryada otururken Bülent Arpacı’nın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mervenur Yararlık ile aynı olayda yaralanan erkek arkadaşı Serhat Karaman ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mervenur ile erkek arkadaşının kafede otururken bahçe duvarına yaklaşan Bülent Arpacı’nın ateşiyle Mervenur’un sol kulak altına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği, arkadaşı Serhat’ın da omzundan yaralandığı bildirildi.

İddianamede, asıl hedefin Serhat Karaman olduğu, ancak merminin Mervenur’a isabet ettiği için sanığın olası kastla kadına karşı öldürme suçundan, Serhat’ı ise yaralandığı için kasten öldürmeye teşebbüsten sanığın cezalandırılması istendi.

TELEFONDAKİ MESAJLAR TAHRİK SEBEBİ SAYILDI

Olaydan sonra polise teslim olan sanığın incelenen cep telefonunda, Mervenur’un kendi instagram hesabından sanık Bülent’in eşinin sosyal medya hesabını tespit edip hakaret ve aşağılayıcı cümleler kullandığı, sanığın eşinin şikâyetçi olacağını belirttiği, Mervenur’un ise sinkaflı küfürler ettiği kaydedildi.

Olayda yaralı kurtulan Serhat Karaman’ın da sanığa hakaret içeren cümleler kullandığı, sanığın da ölüm tehdidinde bulunduğu tespit edildi.

İddianamede, Mervenur’un erkek arkadaşı Serhat Karaman aracılığıyla arasının bozuk olduğu sanık Bülent’e “Merve dedi ki ona söyle onun karısını babama sinkaf ettireceğim” yazılı hakaret içeren mesajını ilettiği, ardından da Mervenur’un sanığı aradığı belirtildi.

Genç kadının sanığa telefonda, küfür ve hakaret ettiği bildirildi.

Mervenur’un bununla da kalmayıp kendi hesabından sanığa eşinin fotoğrafını gönderip, “Bu nasıl sana bakmış, Süren bitti. Artık özür de kabul edilmiyor. Şimdi s…tm seni, Bekle dur ne atıyorum sana, Beyza yengemiz” şeklinde alaycı, kahkaha ve gülücük emojileri içeren hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunduğu ifade edildi.

Sanığın eşine de “Kocana iyi zevk ver başka kadınlarda aramasın zevki” diye mesaj gönderdiği, sanık Bülent’in de “Hepinizi öldüreceğim” diyerek tehditte bulunduktan sonra oturdukları kafeteryanın önüne geldiği bildirildi.

KAFASINI VE YÜZÜNÜ PUŞİ İLE SARIP SİLAHINI ATEŞLEDİ

Görüntülerde yüzünü ve kafasını puşi ile sarıp kafeteryanın terasındaki korkuluklara tırmanan sanığın Serhat Karaman’a 1 el ateş ettiği, bu sırada kurşunun Mervenur’un ensesine isabet ettiği ve oturduğu sandalyeden kalkamadığı, Serhat’ın ise omzundan yaralandığı, sanığın daha sonra olay yerine geldiği araçla kaçtıktan sonra aynı gün avukatı aracılığıyla polise teslim olduğu bildirildi.

Cinayet silahının da atıldığı boş arazide polis tarafından bulunduğu ifade edildi. İddianamede ölen kadının sanığa yönelik tehdit ve ağır sinkaflı küfür ve haraketlerinin sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği kaydedildi.

Mervenur’un anne ve babasının ise olayın kazara yaşanmış olması nedeniyle şikayetçi olmadıkları belirtilen iddianamede, sanığın olası kastla kadına karşı kasten öldürme ve Serhat Karaman’ı da yaraladığı için kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istendi. Mervenur’un evden hırsızlık suçundan da polis kaydı olduğu belirlendi.