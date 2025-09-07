Elazığ’da yaşanan olay, kentte büyük yankı uyandırdı. Çaydaçıra Mahallesi’nde öğle saatlerinde evine dönen başkomiser M.K., hayatının şokunu yaşadı. Eve giren M.K., eşini 44 yaşındaki O.Ö. ile birlikte yakaladı.

İddiaya göre, evde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada O.Ö.’nün bıçakla saldırması üzerine M.K., belindeki tabancasını çıkararak defalarca ateş etti. Başından vurulan O.Ö., olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede O.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahkemeden Dikkat Çeken Karar

Cinayet sonrası gözaltına alınan başkomiser, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.K. hakkında verilen karar ise dikkat çekti. Başkomiser, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.