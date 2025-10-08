Kadının sosyal medyada erkek profillerini incelediği anların ekrana yansıması, kısa sürede milyonlarca kez izlendi.
TELEFON EKRANI TV’YE YANSIDI
İddiaya göre, adam eşinin telefonunu şarj etmek isterken yanlışlıkla HDMI kablosuyla televizyona bağladı. Bu sırada telefon ekranı TV’ye yansıyınca, kadının sosyal medya üzerinden erkek kullanıcı profillerini incelediği görüldü.
EKRANI KIRARAK TEPKİ GÖSTERDİ
Durumu fark eden kadın önce gülümseyerek tepki verdi, ardından eline aldığı bir cisimle televizyonun ekranını kırdı. O anları şaşkınlıkla izleyen adamın tepkisi de görüntülere yansıdı.