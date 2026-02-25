İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen soğuk hava ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, 25 Şubat 2026 akşam saatlerinden sonra başlayacak yağışların sabaha kadar bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde görülebileceği belirtildi.

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı bilgilendirmede, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 derece düşeceğini aktardı. Gece en düşük sıcaklığın 1 derece olması beklenirken, 26 Şubat’ta gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise 8 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

15 İLÇEYE UYARI GELDİ

Yağışların; Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde etkili olmasının beklendiği bildirildi. Yağışların 26 Şubat öğle saatlerinden sonra İstanbul’u terk etmesi öngörülüyor.

Rüzgarın bugün kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre hızla, yarın ise zaman zaman 40 ila 60 kilometreye ulaşabilecek şekilde esmesi bekleniyor.

Valilik, kuvvetli rüzgar ve soğuk havayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

BİR AÇIKLAMA DA BAKANLIKTAN GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini artırdığı belirtildi.

Pazar gününe kadar kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü Doğu Karadeniz'e yönelerek yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde bugünden itibaren azalacak sıcaklıkların, pazar günü yağışın sona ermesinin ardından mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'da bu gece yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışın cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı süreceği tahmin ediliyor.

Başkentte bu sabah başlayan yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Yarın sıcaklıkların azalmasıyla şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı öngörülüyor.