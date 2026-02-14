Türkiye’yi 2002’den bu yana yöneten, uygulamalarıyla derinleşen krize çare bulamayan iktidar, bütçedeki eksiklikleri köprü ve otoyollarla kapatmanın peşinde. Özelleştirilmesi planlanan İstanbul’daki iki köprünün geçen yılki kârı toplamda 111.7 milyon doları buldu. 7 otoyolun yıllık net kârı ise 176 milyon dolar.

ZAM OLARAK DÖNECEK

Konunun gündeme gelmesinin ardından “Bunun adı utanmadan, sıkılmadan Türkiye’nin geleceğini satmaktır” açıklamasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “İktidar kamunun ücretli olarak işlettiği tüm otoyolları özelleştirme peşinde” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kısa sürede büyük özelleştirmelerle para peşine düşen iktidarın özelleştirmede rotasını çevirdiği İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile 1988’de dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından hizmete açılmıştı. FSM Köprüsü’nün geçen yılki kârı 59.7 milyon dolar oldu. Eski adı ile Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün temeli ise 1970’te dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından atılmıştı. 2025’te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 52 milyon dolar kâr elde etti. Köprü ve otoyolların özelleştirilmesinden kaynaklı yapılacak zamların vatandaşın belini bükeceği, yandaş şirketlerin ise kasasını dolduracağı vurgulanıyor. CHP’li Yavuzyılmaz, özeleştirilme planına tepki göstererek, “AKP’nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı otoyolların her bir kilometresi vatandaşın vergileriyle yapıldı” dedi. İki köprü ve en az 7 otoyol özelleştirmesi için hedeflenen fiyatın 3.5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Ankara’dan Kars’a kadar

Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyolların uzunluklarını açıklayan CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, “Avrupa Otoyolu 211, Anadolu Otoyolu 380, İzmir-Aydın Otoyolu 99, İzmir-Çeşme Otoyolu 56, Niğde-Mersin-Adana Otoyolu 182, Adana-Gaziantep Otoyolu 157, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu 120 km” dedi. “Böylelikle toplam 1.205 kilometre otoyol özelleştirilmek isteniyor, fiyatlar da katlanacak” açıklamasını yapan Yavuzyılmaz, “Peşkeş çekilecek bu yolları uçtan uca ekleyin, Ankara-Kars arası mesafe oluyor” ifadelerini kullandı.