Mutfaklarımızda sıklıkla yer alan sebzelerden biri olan karnabahar, besleyici ve çok yönlü bir sebzedir. Özellikle sağlıklı beslenme trendleriyle beraber son yıllarda daha da popüler oldu. Karnabahar hakkında hala pek çok insanın bilmediği ilginç gerçekler var. Karnabahar sadece lezzetli değil aynı zamanda tarihi, besin değeri ve çeşitli pişirme yöntemleriyle de dikkat çekiyor. İşte karnabahar hakkında bilmeniz gereken 10 şaşırtıcı gerçek:

1- Karnabaharın Kökeni: Kıbrıs mı, Orta Doğu mu?

Karnabaharın nereden geldiği konusunda iki teori bulunmaktadır. Bir grup, karnabaharın kökeninin Kıbrıs’a dayandığını savunuyor. Fransızlar da, karnabaharı “choux de Chypre” yani “Kıbrıs lahanası” olarak adlandırırlarmış. Ancak diğer bir görüş, bu sebzenin Orta Doğu kökenli olduğunu iddia ediyor. Araplar, Avrupa'nın karanlık çağlarında karnabaharı yetiştirmeye devam etmiş ve sonrasında Avrupalılara tanıtmışlardır.

2- Yenilebilir Karnabahar Yaprakları

Karnabaharın başı kadar, yaprakları ve sapları da yenilebilir. Lahana yapraklarına benzer şekilde güçlü bir tadı olan bu kısımlar, atılmak yerine stok yaparak kullanılabilir. Örneğin, yaprakları çorbalarda ya da sote yemeklerde kullanılabilir. Ayrıca saplar da rendelenip salatalara eklenebilir.

3- Karnabaharın Kokusunu Sevmiyorsanız, Bu Yöntem İşinize Yarayabilir

Karnabaharı haşladığınızda koku sizi rahatsız edebilir. Bu durumda suya kereviz tohumu veya kereviz yaprağı eklemeyi deneyin. Bu basit yöntem, karnabaharın kokusunu hafifletmek için etkili bir yol olabilir.

4- Karnabaharın Boyutları Çeşitlenir

Karnabaharlar, boyut bakımından farklılık gösterir. Başın büyüklüğü 20 cm ile 76 cm arasında değişebilir. Ne kadar büyükse, lezzeti de o kadar güzel olacaktır.

5- Büyük Başlar Daha Lezzetli

Karnabaharın başının büyüklüğü ile lezzeti arasında doğrudan bir ilişki vardır. Baş ne kadar büyükse, tadı da o kadar yoğun ve zengin olur. Bu yüzden büyük başlar, özellikle tat arayanlar için daha tercih edilir.

6- Karnabaharın Ailesi: Lahana ve Brokoliyle Yakın Akraba

Karnabahar, Brassica oleracea ailesinin bir parçasıdır. Bu ailede karnabahar dışında lahana, kara lahana ve Brüksel lahanası gibi sebzeler de yer alır. Bu nedenle, karnabaharın besin değeri de bu akrabalarıyla benzerlik gösterir.

7- Karnabaharın Renkleri Farklılık Gösterir

En yaygın karnabahar türü beyaz olsa da, yeşil, mor, turuncu, kahverengi ve sarı renklerinde karnabaharlar da bulunmaktadır. Renkler, farklı karnabahar türlerinin özelliklerini ve tatlarını yansıtır. Mor karnabahar, özellikle antioksidan açısından zenginken, yeşil ve turuncu olanlar daha tatlıdır.

8- Beyaz Karnabaharın Alternatifi: Turuncu Karnabahar

Beyaz karnabaharı sevmediyseniz, turuncu karnabahar bir alternatif olabilir. Turuncu karnabahar, beyaz türüne göre daha tatlı ve hafif bir tada sahiptir. Ayrıca bu karnabahar türü, vücudun ihtiyaç duyduğu A vitamini açısından da oldukça zengindir.

9- Düşük Kalori, Yüksek Besin Değeri

Karnabahar, düşük kalori içeriğiyle bilinir. Örneğin, 9,5 su bardağı pişmiş karnabahar sadece 30 kalori içerir. Ancak, bu düşük kaloriye rağmen, karnabahar günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 90'ını karşılar. Yani, bu sebze sağlıklı bir yaşam için mükemmel bir kaynaktır.

10- Romanesco Karnabahar

Romanesco, karnabaharın yeşil bir çeşididir ve görünüş olarak brokoliyi andırır. Brokoli çiçeği olarak da bilinen bu karnabahar türü, lor yerine dikenli lor benzeri yapılar oluşturur. Romanesco, görsel olarak etkileyici olduğu kadar besin değeri açısından da oldukça zengindir.