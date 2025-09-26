Kars'ta kereste yüklü kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Kars- Erzurum karayolu Ani Ören Yeri kavşağında seyir halinde olan N.B. idaresindeki 34 EZ 9063 plakalı kereste yüklü kamyon ile 54 yaşındaki Ömer Uğurlu yönetimindeki 34 JN 0185 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarak refüje çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Uğurlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Uğurlu'nun cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı. Kamyon şoförü N.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.