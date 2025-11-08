Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son olarak deplasmanda Türk Telekom’a 111-59 mağlup olan Karşıyaka’da Başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı. İzmir temsilcisi Faruk Beşok yönetiminde bu sezon oynadığı 7 müsabakada 6 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak düşme potasında yer alıyor.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızda başantrenörlük görevini yürüten Faruk Beşok ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Faruk Beşok’a takımımıza göstermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz” denildi.