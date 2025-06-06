Kongre sürecine kilitlenen 3'üncü Lig'deki Karşıyaka'da 19 Haziran'da seçilecek yeni yönetim transfer döneminde çok terleyecek. Geçen sezon çok iddialı bir kadro kuran ancak grubunu Bursaspor'un ardından ikinci sırada tamamladıktan sonra Play-Off'ta Muşspor'a elenmenin üzüntüsünü yaşayan İzmir ekibinde yeni sezon hedefini yeni yönetim çizecek. Futbol Federasyonu'nun 3'üncü Lig'de belirlediği yeni statü gereği takımlar 2025-2026 sezonundan itibaren kadrolarında 2000 doğumlu (25 yaş) ve üzeri 5 oyuncu bulundurabilecek. Geçen sezonki kadrosunda 25 yaşın üzerinde 14 futbolcu olan Karşıyaka, transfer dönemini hareketli geçirecek.

Teknik direktörün yanı sıra kalacak ve gidecek futbolculara karar verecek yönetim, kadroyu kontenjan kuralına uygun hale getirmeye çalışacak. As kadrosundan Enes, Kadir ve Ferdi hariç tüm oyuncuların sözleşmelerinin sona erdiği İzmir temsilcisinde mevcut takımdan 11 isim 25 yaş altında. İzmir ekibinde sözleşmesi biten Bedran, kontratları süren Kadir ve Aygün'ün yanı sıra altyapı patentli Ferdi, Mertcan, Kayra, Berat, Mustafa Durgun, Selim, Taha ile Ercan 25 yaş kontenjanına takılmıyor. Futbol Federasyonu'nun alt liglerdeki futbolcuların tepkileri üzerine 3'üncü Lig'deki 25 yaş ve üstü 5 oyuncu kontenjanı kuralını 5+2 yapabileceği iddia ediliyor.

TRANSFER YASAĞI 5 MİLYON TL

Karşıyaka geçen sezon ara transfer döneminde transfer yasağını açıp takviye yapmadı. Halen transfer yasaklısı olan yeşil-kırmızılı kulübün yaz döneminde yasağı kaldırarak yeni oyuncularına lisans çıkarmak için 5 milyon TL'ye yakın ödeme yapması gerekiyor. Takımda yıllar önce forma giyen Taha Yalçıner'in yanı sıra Cenk Özbey, Adem Büyük gibi oyuncuların alacakları Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşerek transfer yasağı kapsamına girdi. Önümüzdeki aylarda Karşıyaka'nın transfer yasağı kapmasına giren borcunun artmasına da kesin gözüyle bakılıyor.