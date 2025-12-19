Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta alt sıralardaki en yakın rakibi Büyükçekmece Basket'i deplasmanda yenerek son verip düşme hattından kurtulmak için umutlanan Karşıyaka, kadrosunu Galatasaray'dan pivot Christian Bishop ile güçlendirdi.

NCAA kariyerinde Creighton Bluejays ve Texas Longhorns'ta oynayan 26 yaşında, 2.01 boyundaki Bishop, Avrupa kariyerinde geçen yıl Nymburk'ta forma giyerek sezon başında Galatasaray'a imza attı. Bishop bu yıl ligde 4.1 sayı, 3.4 ribaund, Şampiyonlar Ligi'nde 6.8 sayı, 3.8 ribaund ortalamaları tutturdu. Son olarak guard Moody'i kadrosuna kattıktan sonra 28 Kasım'da eski yabancılarından Vernon Carey'nin 1.2 milyon Dolar tutarındaki alacağı nedeniyle FIBA'dan transfer yasağı alan Karşıyaka, Bishop'u Türkiye'de halen Süper Lig'de forma giydiği ve Avrupa kupalarında oynamayacağı için transfer edebildi.

RAKİP BAHÇEŞEHİR

Süper Lig'de bu sezon kümede kalma savaşı veren Karşıyaka yarın zirve yarışındaki Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligde Kaf-Kaf 11 maçta 2 galibiyet alırken, Bahçeşehir Koleji 9 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor. İstanbul ekibinde eski Karşıyakalı Kenan Sipahi, Ponitka gibi isimler de forma giyiyor. Karşıyaka'da salı günü takıma katılarak antrenmanlara başlayan yeni transfer Bishop da yarın ilk kez forma giyecek