25 Eylül Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Balat’ta meydana geldi. İddiaya göre İETT otobüsü şoförü, yolcu almak için durağa yanaştı. Otobüse binen yolcu kart basmayarak arka kısma doğru ilerlemeye başladı. Şoförün uyarısının ardından taraflar arasında tartışma çıktı.
ŞOFÖRE YUMRUK ATTI, ÇIĞLIKLAR BAŞLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yolcu, şoföre yaklaşarak kafasına yumruk attı. Kavganın ardından şoförün gaza hızla basması sırasında yolcular düşme tehlikesi geçirdi; otobüste bulunan bir bebek ise bağrışmalar üzerine ağlamaya başladı.
Diğer yolcuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.