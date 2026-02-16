BDDK’nın kredi kartı limitlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bankalardan müşterilerle iletişime geçmeleri, gelir belgelerinin dijital kanallar üzerinden temin edilmesi ve doğrulanmasına yönelik altyapıyı oluşturmaları istendi. Teknik ve operasyonel çalışmaların en geç üç ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

TÜM KREDİ KARTLARININ TOPLAM LİMİTİ

Yeni sistemde bir kişiye ait farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak. 2025 yılı sonuna kadar yapılan harcamalar da limit hesaplamasına dahil edilecek. İlk aşamada toplam kredi kartı limiti 400 bin liraya kadar olan müşteriler için herhangi bir düşüş uygulanmayacak. Bu tutar tek bir kart için değil, tüm bankalardaki kartların toplamı için geçerli olacak.

KADEMELİ OLARAK LİMİT DÜŞÜRÜLECEK

Toplam limiti 400 bin liranın üzerinde olan müşteriler için ise kullanılmayan limit üzerinden kademeli indirim yapılacak. Örneğin 600 bin lira toplam limite sahip bir kartta yıl içinde 400 bin lira harcama gerçekleştirilmişse, kalan 200 bin liranın yüzde 50’si düşülerek yeni limit 500 bin liraya indirilecek. 750 bin liranın üzerindeki toplam limitlerde ise hesap kesim dönemleri esas alınacak ve kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80’i baz alınacak.

400 BİN LİRA ÜZERİNDE RESMİ GELİR BELGESİ İBRAZI

Limit azaltımı sonrası toplam limiti 400 bin lira veya altına gerileyen müşteriler, bu tutara kadar yapacakları artış başvurularında gelir belgesi sunmadan işlem yapabilecek. Ancak bankalar değerlendirme sürecinde müşterinin diğer bankalardaki toplam limitini de dikkate alacak. 400 bin liranın üzerindeki artış taleplerinde ise resmi gelir belgesi ibrazı zorunlu olacak.

BDDK ayrıca 2026’dan itibaren yeni kredi kartı başvurularında daha net sınırlar uygulanacağını bildirdi. Buna göre ilk yıl verilecek kart limiti, müşterinin net aylık gelirinin en fazla iki katı olacak. İkinci yılda bu oran en fazla dört katına çıkarılabilecek. Bankalar limit belirlerken gelir düzeyi, kredi notu, mevcut borç yükü ve ödeme performansı gibi kriterleri dikkate almaya devam edecek. Tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar resmi gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.