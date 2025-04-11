Beşiktaş gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in talebiyle ilk olarak golcü aramaya başlayan siyah-beyazlı yönetimin Jagiellonia Bialystok forması giyen Afimico Pululu’nun peşine düştüğü belirtildi.
BU KEZ KARARLILAR
Alman basınından Bild, Beşiktaş’ın daha önce de 26 yaşındaki Angolalı forvet ile ilgilendiğini,
bu kez transferi bitirmek için yeniden harekete geçeceğini yazdı. Pululu, UEFA Konferans Ligi’nde
çeyrek final öncesinde attığı 8 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.