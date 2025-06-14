Sezonu en erken açacak takım olan Beşiktaş transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in talebiyle en az 2 ismi kampa yetiştirmeye çalışıyor. Kara Kartal’ın önceliği Osayi Samuel ve Breel Embolo.

İMZALAR YAKINDA

İlk etapta 2.5 milyon Euro isteyen, bu rakamı 1.9 milyon Euro’ya çeken Nijeryalı sağ bekle, F.Bahçe ile bağlarını kopardığı anda sözleşme imzalanacak. Kartal’a sıcak bakan İsviçreli golcü için de Monaco’ya 10 milyon Euro önerildi. Yakın zamanda olumlu yanıt bekleniyor.