Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, aradan geçen 15 aya rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile ilgili iddianamenin hazırlanmamasına yangında yakınlarını kaybeden aileler tepki gösterdi.

Bolu’da bir otelde bir araya gelen aileler adına avukat Yüksel Gültekin açıklama yaptı. Yangında ailesinden çocuklarını, torunları ve gelini olmak üzere 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, soruşturma sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin yargılanmadığını belirterek, “21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen Kartalkaya faciasında evlatlarını, torunlarını, eşlerini, kardeşlerini kaybeden 78 canın aileleri olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Bugün evlatlarımızı ki bize şehittirler inşallah. Bu şehitlerimizin hakka yürüyüşünün üzerinden tam 3 gün sonra 15 ay geçmiş olacak. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna inanmak istiyoruz, inanıyoruz. 40 yıllık avukat olarak buna inanıyorum” diye konuştu.

Soruşturma izninin verilmesinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen personelin hala bakanlıkta görevlerine devam ettiğini belirten Gültekin, “78 tane canın üzerinden hiçbir şey olmamış gibi yurt dışı çıkış yasağı nedir? Yurt dışı çıkış yasağı ne? Savcılık kaçırır gibi bunların talimatla ifadelerini almış. İfade alınırken biz yokuz. 78 can gitti, hala dava açılmadı. Sabrımız tükenmek üzere, Türkiye’yi sallayacak eylem planını devreye sokacağız" dedi.

"YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI VAHAMETTİR"

Gültekin, şüpheliler hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına da tepki göstererek şunları söyledi:

“Aradan çok uzun süre geçmesi sebebiyle ben yurt dışı çıkış yasağını kaldırıyorum' diyor. Aradan çok uzun süre geçmesine sebep olan sizsiniz. Niye aradan uzun süre geçti? Ne bekliyorsunuz bu şahıslarla ilgili dava açmak için? Ne bekliyorsunuz? Yani kamuoyu baskısı olmasa biraz daha unutturup bunlarla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararını mı vereceksiniz? Şunun bilinmesini istiyorum. Buradaki ailelerin bundan sonra hayatla ilgili tek gayeleri vardır, tek yaşama sebebimiz vardır. Evlatlarımızın vefatına sebep olan kim varsa irili ufaklı yargı önüne çıkıp hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Hak etmedikleri ceza varsa beraat etsinler. Hukuka saygılıyız ama önce mahkeme önüne çıkacaklar Türkiye'de görülmüş hadise değil.”