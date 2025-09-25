Cem Yıldırım

GRAND Kartal Otel’de 78 canın gittiği yangında doktor oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Gençbay, otelin yapımına başlandığı 1997’den bu yana Bolu’da görev yapan 10 validen 8’inin yargılanması için Danıştay’a başvurdu.

Acılı baba, “Sadece sanıklar değil, gözetim görevini yapmayanlar da sorumlu. Valiler de organize kötülüğün parçası, denetim görevini yapmayanlar da hesap vermek zorunda” dedi.

İKİ VALİ FETÖ’DEN TUTUKLANDI

Otelin yapımına başlandığı 1997 yılından bu yana Bolu’da 10 vali görev yaptı. 1999’da otel açıldığında Nusret Miroğlu görevdeydi.

Sırayla Mehmet Ali Türker, Ali Serindağ, Halil İbrahim Akpınar, İbrahim Özçimen, Ahmet Zahteroğulları, Aydın Baruş, Ahmet Ümit ve Erkan Kılıç valilik koltuğuna oturdu. 2008-2010 arasında Akpınar ve 20102014 arasında görev yapan Özçimen, 2016’daki darbe girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden tutuklandı. İki isim, bu dava dosyasına girmedi.

DAVA 27 EKİM’E ERTELENDİ

Şu anda Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliği görevinde bulunuyor. Bolu Valisi olarak 2024’ten beri Abdülaziz Aydın görev yapıyor. Facia yaşanırken de Aydın koltuktaydı.

Alınan kararla Kartalkaya davası 27 Ekim 2025’e ertelendi ve tutuklu sayısı da 20’ye yükseldi.

ADALET ARAYAN ACILI AİLELER KONUŞTU: KARARLIYIZ

Grand Kartal Otel’de oğlu, gelini ve iki torununu kaybeden Uğurtan Doğan:

"Adil kararla 78 canımız geri gelmeyecek ancak en azından yüreğimize su serpilecek. Türkiye’de emsal olabilecek bir kararın çıkmasını umuyoruz. Bu vesileyle başka canlarımızı, sadece yangın olarak değil, çocuklarımızı, bebeklerimizi herhangi bir şekilde bu sorumsuzluklar nedeniyle kaybetmeyelim. İnsanların kendilerine biraz çeki düzen vermesi gerekiyor. Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile ilgili henüz bir dava birleşmesi söz konusu olmadı. Onlarla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. Sorumluların mutlaka adil bir şekilde yargılanıp, gereken en ağır cezayla cezalandırılmasını bekliyoruz."

Ömrüm yettiğince peşlerindeyim

Eşi Ceren ve kızı Lalin’i kaybeden Rıfat Doğan:

“Uğurtan Doğan abinin dediği gibi bizim için 78 canın tamamı çok önemli. Biz artık büyük bir aile olduk. 78 can ama belki 200’e yakın aileyi etkiledi bu katliam. Bugün çıkan tutuklulukların devamı kararı bizim için önemliydi. Ama daha da önemlisi, yeni giren deliller ışığında ve henüz sanık sandalyesine oturmamış diğer sanıkların da gelmesiyle, mütalaanın değişeceğini veya hâkim heyetinin kesinlikle doğru karar vereceğine eminiz. Adaletin yerini bulacağına eminiz. Bu karar, sadece içimize su serpecektir. O yüzden bir sonraki celsede çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu işin takipçisiyiz. 78 can için, ömrümüzün sonuna kadar, nefesimiz yettiğince mücadelemizi vereceğiz.

"Üç bakanlık da dosyaya girmeli"

Oğlu Ömür Kotan’ı kaybeden Doçent Doktor Zeynep Kotan:

Bu mütalaanın, daha önce de söylediğimiz gibi, eksik olduğunu düşünüyoruz. Birincisi, bu mütalaada daha önce iddianamede olası kastla yargılanması istenen 13 sanık, 7 sanığa düşmüş durumda. Biz bunu çok yanlış buluyoruz. Çünkü dosyaya yeni giren deliller var ve bu olası kastla yargılanan sanıkların lehine herhangi bir gelişme yok. Bu mütalaayı kabul etmiyoruz. İkinci eksiklik de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi bilirkişi raporunda birinci dereceden etkili bulunan kurum ve kuruluşların buraya ait sorumluların dosyaya dahil edilmemiş olması. Bunu çok ciddiyetle takip ediyoruz.

Bakanlık iki defa denetledi

GRAND Kartal Otel’in yapımına 1997’de başlandı ve 1999’da bitirilerek açıldı.

Oteli 2019 yılında vefat eden otelin bugünkü sahibi Halit Ergül’ün kayınpederi inşa ettirdi. Otel, Turizm Bakanlığınca 2024 yılında iki defa denetlendi.

Bu denetimde engelli odalarının kapılarıyla ilgili eksiklikler bulundu. Yangına karşı yağmurlama sistemi olmadığı belirlendi.

Otel yönetimi ayrıca Öz Köroğlu Güvenlik Şirketi’ne de yangın ve güvenlik konusunda denetim yaptırdı.