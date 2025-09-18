Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü yangın faciası öncesi evlerin camlarına çarşaf ve pankartlar asıldı.

Grand kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirmesine ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açan olayda yangın merdivenlerine ulaşılmasının zor olması, yangın tedbirlerinin alınmamış olması nedeniyle bazı aileler, kaldıkları odaların pencerelerinden aşağıya beyaz çarşaf sarkıtarak kurtulmaya çalışmıştı.

22 Eylül'deki Kartalkaya davası öncesi evlerin camlarından beyaz çarşaflar sarkıtıldı, pankartlar asıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, 19'u tutuklu olmak üzere toplam 32 sanık hakkında dava açıldı ve sanıklar hakim karşısına çıkarıldı. Ara karar verilen davanın 2. duruşması 22 Eylül'de devam edecek.