Türkiye’yi derinden yaralayan 36’sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel faciasının ikinci duruşması 22 Eylül’de Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nde görülecek. Faciada eşi ve iki çocuğuyla yaşamını yitiren yazarımız Nedim Türkmen’in yakınları da adalet bekliyor. Türkmen’in hukukçu olan kardeşi avukat Adem Türkmen, SÖZCÜ TV’de Senem Tolunay’ın sunduğu ‘Öncesi Sonrası’ programına katıldı. Türkmen, Grand Kartal Otel Faciası davasını eleştirdi.

Canlı yayında anlattı Faciada abisi, yengesi ve iki yeğenini kaybeden avukat Adem Türkmen, canlı yayında savcılık tarafından hazırlanan mütalaanın eksiklerine vurgu yaptı.

‘MÜTALAA BAŞARILI DEĞİL’

Davanın eksikliklerine dikkat çeken Türkmen, başarılı bir mütalaa hazırlanmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Savcılık iddianamesinden sonra yargılama yapıldı. Yargılama sırasında birçok delil ortaya çıktı. Sanıkların beyanları ve dijital materyaller ortaya çıktı. Ancak mütalaada bunların hiçbirine yer verilmedi. Yalnızca oluşan ölümle ilgili yaptırımlar dile getirilmiş. Yangının öncesinde önlemlerin alınmaması ve gece 3.30’da yöneticilerin ve personellerin davranışları sebebiyle oluşan ölümler var. Mütalaayı dosyadaki delillere uygun bulmuyorum”

‘BAKANLIK YOK’

Yalnızca mutfaktan çıkan yangınla ilgili alınmayan önlemler sebebiyle ne kadar ceza verileceğine ilişkin anlatımlar yapıldığına vurgu yapan Avukat Türkmen, şöyle devam etti:

“Otel müdürüyle ilgili değişiklik olmayacaktı. Kasten öldürme suçunun oluşacağının ön görülmesi ve ihmal suçundan cezalandırılması gerekiyordu. Ancak yargılaması bilinçli taksire düşürüldü. Otel sahipleri ve personelleri o yangında hayatını kaybetmedi. Yargılamanın bir halkası eksik kaldı. Bakanlık yetkililerinin de bu dosyada yargılanması gerekiyordu. Ama yapmadılar.”

BAKAN SORUMLULARI KORUMAYA ALDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy personeline soruşturma izni vermemişti.

Mütalaada ne isteniyor?

Savcılığın 22 Eylül’de yapılacak ikinci duruşma öncesi Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu mütalaada, otel sahibi ve yöneticileri hakkında 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla kasten yaralama suçundan ceza istendi. Diğer sanıklar için ise bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermeden ceza istendi.