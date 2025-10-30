Grand Kartal Otel yangın faciasına ilişkin davanın üçüncü duruşması saat 09.40’ta başladı. Davada kararın bugün ya da yarın çıkması bekleniyor. Grand Kartal Oteli’nin yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu’nun oğlunun veli grubunda tatil organizasyonları yaptığı ve indirimli odalar sattığı ortaya çıktı.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Önceki duruşmalara göre önlemlerin artırıldığı gözlemlenirken mahkeme salonunun hem içinde hem dışında ailelerin bekleyişi sürüyor.

Duruşma öncesi yangında yaşamını yitiren Mavi ve Doğa Doğan'ın dedesi, "Benim küçük torunum Mavi Doğan, İstanbul’da Ceyda hanımın çocuğu ile aynı okulda. Hepsi Ceyda hanımın organizasyonuyla buraya geldi. Bundan dört ay önce de diğer otelde Gazelle Otel'de yine Ceyda Hacıbekiroğlu’nun yaptığı pazarlama etkinliği ile başka bir etkinlik düzenlendi. Düşünün okulda yapılan bir organizasyonla çocuklarımız buraya getirildi. Benim çocuklarım torunlarım otel sahiplerinin kaçtığı bir katliamla kaderine terk edildi." dedi.

DURUŞMADA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bugün ilk olarak tutuklu Sanık İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli savunma yapıyor. Köstereli’nin savunması sırasında elektrikler gittiği için duruşmaya beş dakika ara verildi ve jeneratör getirildi.

Duruşma kaldığı yerden devam ediyor.

VELİ GRUBUNA İNDİRİMLİ ODA SATMIŞ!

Grand Kartal Oteli’nin yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu’nun, oğlunun okulundaki veli grubunda otel tatilleri organize ettiği ortaya çıktı. Hacıbekiroğlu’nun, veliler için Grand Kartal ve Gazelle Otel’de indirimli tatil organizasyonları düzenlediği ve oda satışları yaptığı WhatsApp yazışmalarında yer aldı.

Yangında eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşamını yitiren Duygu Doğan’ın da aynı veli grubunda bulunduğu belirlendi. Geçen yıl Ceyda Hacıbekiroğlu’nun düzenlediği Gazelle Otel tatiline, Duygu ve Mert Doğan çifti ile çocukları Mavi ve Doğa Doğan’ın da katıldığı ortaya çıktı.

YANGINDA ÖLENLERLE AYNI KAREDELER

Gazelle tatilinden kalan fotoğraflarda, Doğan ailesinin 9 yaşındaki kızları Doğa Doğan’ın; Grand Kartal faciasında “ölüme neden olma” suçlaması yöneltilen Halit Ergül, Emine Murtaza Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve eşi Bekir Hacıbekiroğlu ile aynı karede yer aldığı tespit edildi.