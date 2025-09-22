Kaan ÖZBEK

Bolu Kartalkaya’da aralarında yazarımız Nedim Türkmen ve ailesinin de bulunduğu 36’sı çocuk 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının 19’u tutuklu 32 sanığın yargılandığı ikinci duruşması bugün görülüyor. Duruşma; uygun salon bulanamadığı için yapılan düzenlemeyle mahkeme salonuna dönüştürülen Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda görülüyor.

Dava öncesi Bolu halkı mağdur ailelere destek vermek amacıyla neredeyse tüm binaların pencerelerine yangının sembolü haline gelen düğümlenmiş ‘Beyaz Çarşaf’ astı. Kentin dört bir yanı davaya destek çağrısı pankartları ile donatıldı.

DOSYAYA İLAVE EDİLDİ

Öte yandan, 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. 21 Ocak gecesi meydana gelen faciaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Dava dosyasına da giren yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, yangın sonrası insanların kaçışmaları, ve kurtarma çabaları yer alıyor.

Çarşaf sarkıtmayı başlatanın dramı

Kartalkaya’daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden iş adamı Rıfat Doğan, facianın davası öncesi Bozcaada’da kaldığı otelin penceresinden çarşaf sarkıttı. Kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirirken 133 kişi de yaralanmıştı. İş adamı Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan (45) ve kızı Lalin (16) de bu faciada yaşamını yitirdi. İş yoğunluğu nedeniyle tatile katılamayan Doğan, eşini ve kızını yangından bir gün önce otele bırakmıştı. Lalin, uyumadan önce babasına ‘İyi geceler babacığım, öptüm’ mesajı göndermişti. Rıfat Doğan, faciayı ve sorumluları unutturmamak için Bozcaada’da kaldığı otelin penceresinden çarşaf sarkıttı.

78 ÇARŞAF ASTI

Bu arada Doğan, geçtiğimiz hafta Bolu Paşaköy Mahallesi D-100 kara yolu kenarında inşa ettikleri binaların pencerelerine facianın en acı detayları arasında yer alan beyaz çarşaflardan ölenlerin anısına 78 çarşaf ile ‘İhmal değil olası kast’ yazılı pankart asmıştı. Ünlü iş adamının mucidi olduğu eylem tüm Bolu’ya yayıldı.