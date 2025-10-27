Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının 3’üncü duruşmasında söz verilen, yangında oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Ankara 11’inci İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay, otelin sahibi Emine Ergül'e ilişkin olarak, "Olay günü başka bir otelde beklerken Emine Hanım'ın torunu için birisine, 'Tableti ve giysileri yanmış çok üzülüyor.' dediğini duyduk." ifadelerini kullandı.

Gençbay, Halit Ergül’ün yönetim kurulu üyesi olan eşi ve kızlarının her şeyi gizlemeye çalıştığını söyledi. Gençbay, “Yangın sırasında kapıları çaldılar da mı hafifletici neden oldu ve suç vasfı değişti Emine Mürtezaoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras için? Burada herhangi bir yargılama sürecine yardımları da olmadı. Bırakın yardımı, üstüne her şeyi gizliyorlar. Adaletin yerine gelmesini engelliyorlar. Suç vasfının düşürülmesini bırakın, ağırlaştırılması gerekiyor. Emir Aras olası kasttan yargılanıyor ama yönetim kurulu üyesi eşi Elif Hanım bilinçli taksir. Acaba Emir Aras odadan kaçarken Elif Hanım kapıları çaldı da ben mi görmedim de cezası hafifliyor? Acaba burada etkin pişmanlıktan faydalanma durumu mu var diye düşünüyorum. Suçlama olası kasttan bilinçli taksire düştüğüne göre... Ama savcının, sizin ve bizim çabalarımız olmasa dosya bu aşamaya bile gelmezdi. Her şeyi saklıyorlar, ağızlarını bıçak açmıyor” dedi.

‘EMİNE ERGÜL, TORUNUN TABLETİ VE ELBİSELERİ YANDI ÇOK ÜZÜLÜYOR ÇOCUK DEMİŞ’

Gençbay, yaşanan acıyı anlatırken, otelin yönetim kurulu üyesi Emine Ergül ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunarak, “Biz otele vardığımızda TIR dorselerinin içerisinde 60-70 cenaze vardı. Ben bakamadım içlerine. Emine Hanımlara geçmiş olsuna gidenler anlattı. Emine Hanım demiş ki ‘Sorma, bizim torunun tableti ve elbiseleri yandı. Çok üzülüyor çocuk.’ Düşünün ki bir insanın bir tablet, bir elbise kadar değeri yok” diye konuştu.

8 YAKININI KAYBEDEN AVUKAT: LİYAKAT OLMADAN OLMAZ

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin ise davanın ‘arınma davaları’ olduğunu belirtti. Ülkede liyakatsizlere prim verilmemesi gerektiğini ifade eden Gültekin, “Bizim silkelenmeye ihtiyacımız var ve bu liyakat olmadan olmaz” dedi. Sanıklara da seslenen Gültekin, “78 kişinin canı yakanızda olacak. Ölüm var, ölüm. Hayatınız boyunca hayat süren leş olarak kalacaksınız” diye konuştu. Gültekin, yangının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyelerinin davayı takip etmediğini belirterek, tepki gösterdi.

Savcının mütalaasına katılmadıklarını belirten Gültekin, “Bugün şehri pankartla donattım. Gerçek adalet yerini bulsun, gerekirse kıyamet kopsun. Göz göre göre 78 kişiyi yaktı bu katiller. Kimseyi kurtarmak için bir şey yapmadılar. Hepsi eksiklikleri nasıl kapatırız düşüncesi peşine düşmüşlerdir. Belediye ve İl Özel İdaredeki denetimleri yapanlarla nasıl iş birliği yaparız düşüncesi içerisine girmişlerdir. Savcının esas hakkındaki mütalaasına asla katılmıyoruz. Bu heyet çok iyi yapsın da kötüler bir daha böyle işler yapmasınlar. Böyle çapulcuları bu görevlere getirmesinler. Hukuka örnek teşkil edecek bir karar bekliyoruz” diye konuştu