Sanık sayısının fazla olması ve kamuoyunun davaya ilgisi nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda özel olarak oluşturulan duruşma salonunda yapıldı. 32 sanıklı davada, mağdur ve müşteki sayısı ile avukatların çokluğu nedeniyle salon tamamen doldu.

İDDİANAMELER BİRLEŞTİRİLDİ

Duruşmada, yangından yaralı kurtulan Maya, Sim, Canel ve Berkuk Emre Koca için hazırlanan ek iddianame ana dosyayla birleştirildi. Savcılık, savunmaların ardından gelen tüm tevsii tahkikat (genişletilmiş soruşturma) taleplerinin reddini istedi. Mahkeme, yalnızca İrfan Acar’ın kuyumcu işlemlerine dair bilgi alınması için müzekkere yazılmasına onay verdi; diğer talepleri ise delil dosyasına katkı sunmayacağı gerekçesiyle reddetti.

Duruşmada, Gazelle Otel çalışanı Muharrem Tabur’un önceden alınmış ifadesi okundu. Tabur, WhatsApp grubunda paylaşılan yangına ilişkin mesajların dışarıdan duyduğu söylentilere dayandığını ve olay sırasında evde olduğunu belirtti. Tabur, duruşma salonuna da çağrılarak tekrar dinlendi.

4 SANIĞIN DAHA TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Savcılık, duruşmanın sonunda Mehmet Salun, Kübra Demir, Ece Kayacan ve Doğan Aydın’ın da tutuklanmasını talep etti. Savcılık ayrıca mevcut 19 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamını ve tutuksuz sanıkların adli kontrolle yargılanmaya devam etmesini istedi.

Mahkeme heyeti, yalnızca Mehmet Salun’un tutuklanmasına hükmetti. Diğer 3 ismin tutuklanma talepleri reddedildi. Salun’un tutuklanması salonda bazı müştekiler tarafından alkışlarla karşılandı.

Mağdur avukatlarından Yüksel Gültekin, yangınla ilgili birçok kritik ismin cep telefonlarının inceleme dışında tutulduğunu belirterek, “Polis kapıya gidiyor, avukat ‘içeride telefon yok’ diyor, polis dönüyor. Bu nasıl olabilir?” sözleriyle tepki gösterdi. Ancak mahkeme, bu taleplerin daha önce yerine getirildiği ve dijital verilerin dosyada bulunduğu gerekçesiyle reddine karar verdi.

Bazı tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu ancak mahkeme tüm talepleri reddetti. Özellikle Ceyda Hacıbekiroğlu’na, salondaki bazı mağdurlar tarafından “36 çocuğun katilisin” şeklinde tepki gösterildi. Hacıbekiroğlu, “Düşüncelerimi ifade edemiyorum. Bu hakaretler nedeniyle konuşamıyorum,” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, esas hakkında savunmaların yapılması için sanıklara süre vererek davayı 27 Ekim’e erteledi.