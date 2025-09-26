Söz konusu karar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daha önce verdiği “soruşturma izni verilmemesi” yönündeki kararın iptaliyle alındı.

BAKAN YARDIMCISINA SORUŞTURMA İZNİ YOK

Danıştay, olay tarihinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olan Nadir Alpaslan ile stajyer kontrolörler Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren hakkında ise oy birliğiyle soruşturma izni verilmemesine karar verdi. Kararda, bu üç isim hakkında isnat edilen eylemlerin, soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtildi.

SORUMLU BÜROKRATLARA YARGI YOLU AÇILDI

Danıştay’ın verdiği kararla, yangın öncesinde ve sonrasında tesisin denetiminden sorumlu olan üst düzey bürokratların yargılanmasının önü açılmış oldu. Özellikle yangının meydana geldiği dönemde Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün başında bulunan Neşe Çıldık ile Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan, soruşturma izni verilen isimler arasında yer aldı. Her iki isim hakkında verilen karar, Danıştay üyelerinin oy birliğiyle alındı.

Soruşturma izni verilen diğer isimler şöyle:

Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan, Barış Başayvaz

Soruşturma izni talebinde bulunan taraflar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan iç yazışmalarda, denetim ekiplerine yasalarla çelişen ve tehditkâr ifadeler içeren talimatlar verildiğini öne sürdü. Özellikle Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün, kontrolörlere yönelik “genelge ve kanunlara uyulmaması” yönündeki baskıların altı çizildi.

Danıştay kararında, bilirkişi raporlarına da atıfta bulunularak, 9 kamu personeli hakkında isnat edilen eylemlerin yargı denetimine tabi olması gerektiği vurgulandı. Böylece Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önceki “soruşturma gerekmez” yönündeki kararı geçersiz sayıldı.