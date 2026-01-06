Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınının ardından başlatılan ülke genelindeki denetimler Kocaeli’ye uzandı. Kartepe Belediyesi, Green Park Otel’de yangın ve afet güvenliğine ilişkin ciddi eksiklikler tespit etmiş Otel yönetimi ise eksiklerin giderilmesi için süre istemiş ve konaklama faaliyetlerini durdurduğu durdurmuştu. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’dan otele yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı eksikliklerin giderilmediği gerekçesiyle, otelin işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiğini duyurdu.

OTELİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Başkan Kocaman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İlgili kurumlarca, ilçemizde faaliyet gösteren KARTEPE TURİZM A.Ş. (The Green Park Kartepe Resort Otel)’de yapılan denetimler sonucunda, mevzuata aykırı eksiklikler tespit edilmiştir. Söz konusu eksiklikler yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edilmiş, mevzuat çerçevesinde süre verilmiştir. Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, KARTEPE TURİZM A.Ş.’nin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”