Sosyal medyada hızla yayılan videoda, Keçeci’nin elinde kartonlarla belediye otobüsüne bindiği görülüyordu. Bu görüntüler, birçok kullanıcı tarafından “oyuncunun zor durumda olduğu” yorumlarıyla paylaşıldı.

Metin Keçeci ise iddialara yanıt vererek, olayın aslında sanıldığı gibi olmadığını söyledi:

“Marketten kartonlar aldım, durağa gittim. Toplu taşımayı sık sık kullanırım. Halkın içinden hiç kopmadım, hep öyle oldum. Durağa geldiğimde yaklaşık 25-30 kişi vardı. ‘Acaba kartonlarla binsem ayıp olur mu, yer var mı?’ diye düşündüm. Eve döndükten sonra bir oyuncu arkadaşım videoyu gönderdi. Üzerine dramatik bir müzik koymuşlar. Oysa ben sadece işine gücüne bakan, sıradan bir vatandaşım. Toplu taşımayı da kullanıyorum.”

Sade yaşam tarzıyla bilinen Metin Keçeci’nin bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Oyuncunun samimi sözleri, takipçileri tarafından “doğallığın ve tevazunun en güzel örneği” olarak yorumlandı.