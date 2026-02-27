Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Şule Gül Aydın yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurdu. Reçeteyi düzenleyen doktor, dijital sistemde isimleri yan yana bulunan iki farklı ilaçtan yanlış olanını seçerek Aydın'a yazdı.
ÜÇ KİŞİ DE HATAYI FARK ETMEDİ
Aydın'a kas gevşetici yerine genel anestezi sürecinde kullanılan ağır bir ilaç temin edildi. Reçeteyi yazan doktor, ilacı veren eczacı ve son aşamada uygulamayı yapan hemşire bu ölümcül isim benzerliği hatasını fark etmedi.
ENTÜBE EDİLDİ, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Yanlış ilacın vücuda verilmesinin ardından Şule Gül Aydın'ın sağlık durumu hızla kötüleşti. Ekipler, 43 yaşındaki doktoru acilen hastaneye kaldırarak yoğun bakım ünitesinde entübe etti.
Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.