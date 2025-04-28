ABD'de yaşayan 39 yaşındaki vücut geliştirmeci Jameson Ritenour, kas kütlesini artırmak için her gün iki poşet anne sütü içtiğini açıkladı. Ritenour, bu alışkanlığın fiziksel formunda önemli değişiklikler yarattığını iddia ediyor.

Üç çocuk babası olan Jameson, ilk kez partneri Melissa bebeklerini emzirirken anne sütü tatmış. Ardından YouTube'da devasa bir adamın anne sütüyle ilgili olumlu yorumlarını izleyince bu yöntemi düzenli olarak uygulamaya karar vermiş.

Şu anda her gün iki poşet anne sütü tüketen Jameson, sekiz hafta içinde kas oranını yüzde beş artırdığını ve kilo verdiğini söylüyor: "Anne sütü bana kas yapmamda yardımcı oldu. Kilo verdim ve kas kütlem gözle görülür şekilde arttı" diyen Jameson, bağışıklık sisteminin de güçlendiğini, uzun zamandır hastalanmadığını belirtiyor.

BBC'ye konuşan Jameson, "Bebekler gibi büyümek ve deliksiz uyumak istiyorum, bu yüzden onlar gibi beslenmeye karar verdim. Şu anda çok sağlıklı ve formdayım" diyerek deneyimini özetledi.

BİLİM DÜNYASI O KADAR OLUMLU DEĞİL

Öte yandan Jameson'un iddialarına rağmen bilim insanları, anne sütünün yetişkin erkekler üzerinde kas yapıcı etkisine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Ancak bazı uzmanlar, anne sütünün içerdiği besin maddelerinin sporcular için faydalı olabileceğini kabul ediyor.

Kaliforniya Üniversitesi'ne bağlı Anne Sütü Araştırma Merkezi'nin direktörü Lars Bode, "Anne sütü kas gelişimi için gerekli birçok yararlı besin maddesi içeriyor. Bebeklerin kas kütlesi kazanmasına yardımcı oluyor ve sporcular da buna ihtiyaç duyuyor" dedi. Yine de Bode, bu etkinin bilimsel olarak net bir şekilde kanıtlanmadığını vurguladı.

Uzmanlar ayrıca özellikle Facebook gibi platformlar üzerinden anne sütü almanın ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor. HIV ve hepatit gibi hastalıklar, anne sütü yoluyla bulaşabiliyor. 2015 yılında yapılan bir araştırma ise internetten satılan anne sütü örneklerinin yüzde 75'inin kirletici içerdiğini, yüzde 19'unun ise inek sütüyle karıştırıldığını ortaya koymuştu.