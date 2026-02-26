Kolumbiya'nın Antioquia eyaletine bağlı San Juan de Urabá kasabasında Çarşamba günü yaşanan patlama, kasaba sakinlerine bir atom bombasının patladığının izlenimini verdi.

Yaşanan şey beşeri bir facia değil, doğal bir afetti. Pedro de Urabá sınırındaki çamur volkanının patlaması bölge halkını dehşete düşürdü.

Olay sonrası bölgedeki altyapı zarar gördü. Ağır hasar alan altyapının bölge halkı için tehlikeli olabileceği vurgulandı.

Belediye Afet Risk Yönetim Konseyi acil durum ilan etti. Kasaba sakinleri bölgeden tahliye edildi. Patlama içme suyu arıtma tesisine yakın noktada gerçekleşti.

KASABA BOŞALTILDI

Antioquia Risk Yönetimi İdari Departmanı, olay sonrası can kaybı yaşanmadığını vurguladı ancak bazı hayvanların telef olduğu belirtildi. Siete Vueltas, Juancito Viejo bölgelerine giden yollarda maddi hasar oluştu.

Belediye yetkilisi José Ignacio Díaz Salgado dört evin boşaltıldığını belirtti. Kurumun resmi açıklamasında "Belediye Afet Risk Yönetim Konseyi bugün öğleden sonra su arıtma tesisinin yakınındaki bir çamur volkanının patladığını aktardı. Elimizdeki ön bilgilere göre acil durum bölgesinin yakınında konutlar yer almasına rağmen yaralanan herhangi bir şahıs bulunmuyor. Önlem amacıyla patlamaya yakın evlerin tahliyesi gerçekleştirilecektir" denildi.

İtfaiye ekipleri yangının kuru bitki örtüsüne yayılmasını engellemek için çalışmalara başlatırken karayolunun hasar alması sebebiyle trafik durdu.

ÇAMUR VOLKANI NEDİR?

Çamur volkanları, isimlerinin aksine magma veya lav içermeyen, yer altındaki yüksek basınçlı gazların, su ve kil ile birleşerek yeryüzüne sızmasıyla oluşan doğal yapılardır.

Gerçek volkanların aksine bu oluşumlar genellikle soğuktur ve içlerinden ateş yerine sıvı bir çamur karışımı fışkırtırlar. Ancak volkanların içindeki gazlar son derece patlayıcı olabiliyor.

Yerin derinliklerindeki sismik hareketler veya gaz birikmeleri sonucu oluşan bu "bacalar", zamanla koni şeklinde tepeler meydana getirir.

Çamur volkanları, özellikle petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu bölgelerde yoğunlaşır; bu nedenle jeologlar için yer altı kaynaklarının önemli bir göstergesidir.