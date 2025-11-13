Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde, Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri bir kasap dükkanını denetledi. Ekipler, iş yeri vitrini ve girişlerinin temiz olmasına rağmen mutfak ve üretim alanlarında ciddi hijyen sorunlarıyla karşılaştı.

ZABITA EKİPLERİ BİLE ŞOKE OLDU

Denetim sırasında çekilen görüntülerde, bir dükkan çalışanının “Bunlar temiz olanlar” sözleri üzerine zabıtaların “Bunlar mı temiz?” sorusu dikkat çekti. Süt kazanlarının yanında görülen örümcek ağları ve dağınık malzemeler, ekiplerin tepkisini çekti. Zabıta ekiplerinden biri, “Burası depodan çok çöplüğe dönmüş” diyerek duruma tepki gösterdi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasının öncelikleri olduğunu belirterek, “Başta gıda ürünleri olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet almasını kendimize vazife biliyoruz. Ancak maalesef bazı işyerlerinde birçok olumsuz ve uygun olmayan durumlarla karşılaşıyoruz” dedi.

Denetim sonrası kasap dükkanına cezai işlem uygulandı.