Tüketiciyi korumak ve fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'e işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Kurar ihlali yapan işletmelere cezalar kesildi.

Son üç gündür, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla 751 kasapta 10 bin 514 ürün denetlendi. Bakanlık, piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması için piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

KASAPLARI DA RADARINA ALDI

Lokanta, restoran ve market gibi işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştıran Bakanlık, şimdi de kasapları radarına aldı. Bu kapsamda son 3 gün içerisinde üç büyük şehirdeki kasaplara odaklanıldı.

BİNLERCE ÜRÜN DENETLENDİ

Bakanlığın harekete geçmesiyle beraber İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan 751 kasap ve 10 bin 514 ürün denetlendi.

Denetimler sonucunda 86 ihlal tespit edildi ve bu işletmelere idari para cezaları uygulandı. Ayrıca 615 işlem, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi. Denetimler ise devam edecek.