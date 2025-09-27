Sonbaharın gelmesiyle evlerde artan örümcek sayısı birçokları için can sıkıcı bir durum. Ancak bu sekiz bacaklı misafirleri evinizden uzak tutmak için pahalı kimyasallara ihtiyacınız olmayabilir.

Haşere uzmanları, mutfakta bulunan basit bir malzemenin, beyaz sirkenin, örümcekleri uzak tutmak için son derece etkili bir doğal kovucu olduğunu belirtiyor.

Doğru şekilde seyreltilip evin giriş noktalarına sıkıldığında, bu ucuz çözüm örümcek istilasını başlamadan bitirebilir.

Neden sonbaharda örümcekler artar?

Haşere uzmanlarına göre, eylül ayından kasım başına kadar olan dönem "örümcek çiftleşme mevsimi" olarak bilinir.

Havaların soğumasıyla birlikte, örümcekler hem çiftleşmek hem de kışı geçirecek sıcak bir sığınak bulmak için evlerimizin içindeki çatlak ve boşluklardan içeri girme eğilimindedir.

Peki sirke neden işe yarıyor? Örümceklerin koku ve tat alma duyuları bacaklarındadır. Sirkenin keskin asidik kokusu, onların bu hassas duyularını altüst ederek ortamı dayanılmaz hale getirir ve kaçmalarına neden olur.

Temizlik uzmanı Liam Cleverdon, basit bir formül öneriyor:

"Bir sprey şişesini yarı yarıya beyaz sirke ve su ile doldurun. Bu karışımı, örümceklerin girebileceği kapı ve pencere pervazları, havalandırma boşlukları ve köşeler gibi stratejik noktalara sıkmanız yeterli."

Cleverdon, önemli bir uyarıda da bulunuyor: "Sirke asidik olduğu için, vernikli veya cilalı ahşap yüzeylerde zamanla matlaşmaya neden olabilir. Bu tür hassas yüzeylerde kullanmaktan kaçının."