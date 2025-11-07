Soğuyan havalarla birlikte örümcekler evlere girmeye başladı. Uzmanlara göre, bu dönemde örümceklerin sıcak yer arayışı artıyor ve çoğu zaman yönlerini evin içine çeviriyor. İngiltere’de bahçıvanlara yapılan uyarı ise dikkat çekici: Kasım ayı başına kadar bahçe yollarına, teraslara ve ev girişlerine sirke sıkın. Bu doğal yöntem, hem örümcekleri uzak tutuyor hem de çevreye zarar vermeden temizlik sağlıyor.

ÖRÜMCEKLER BU YÜZDEN EVE GİRİYOR

Uzmanlara göre örümceklerin çiftleşme dönemi Eylül ile Kasım ayları arasında sürüyor. Bu süreçte örümcekler sıcaklık ve yuva bulmak amacıyla kapı aralıklarından, pencere boşluklarından ve duvar çatlaklarından evlere sızabiliyor. Eğer bu sekiz bacaklı canlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsızsanız, çözümün bahçeden başlaması gerekiyor çünkü örümceklerin içeri girmesini önlemenin en etkili yolu, dış mekanı onlar için cazip olmaktan çıkarmak.

SİRKEDEN DOĞAL KALKAN

Bahçe uzmanlarına göre örümcekler, bazı kokulardan özellikle uzak duruyor. Bunların başında gelen beyaz sirke, hem ekonomik hem de doğal bir çözüm. Örümceklerin bacaklarındaki “chemoreceptor” adı verilen koku algılayıcıları, sirkenin keskin kokusundan şaşırıyor ve yön bulamaz hale geliyor. Sirkenin içeriğindeki asetik asit, onların çevreyi algılama yetisini bozarak bölgeden tamamen uzaklaşmalarını sağlıyor.

İngiliz peyzaj uzmanı Andy McLaughlin, “Sirke, örümcekler için rahatsız edici bir koku üretir. Bu yüzden sirke sıkılan yerlerden tamamen kaçarlar” dedi.

SİRKELİ SU İLE HEM TEMİZLİK HEM KORUMA

McLaughlin’e göre, örümcek sezonu boyunca beyaz sirke ve su karışımı kullanmak iki etki yaratıyor: Örümcekleri uzak tutuyor, bahçe taşları ve dış yüzeylerde doğal bir temizlik sağlıyor. McLaughlin, “Eşit oranda beyaz sirke ve suyu karıştırın, taş veya zemin üzerine püskürtün. 30 ila 60 dakika bekletip fırçalayın. Aynı karışımı köşelere, çatlaklara ve bahçe mobilyalarına da uygulayabilirsiniz” ifadelerine yer verdi. Sirkenin asetik asit oranı, yosun ve küfü temizlemede de etkili olduğundan, bu işlem hem hijyenik hem çevre dostu bir yöntem olarak öne çıkıyor.

KORUMA BAHÇEDEN BAŞLIYOR

Uzmanlar, “Evin örümceklerden korunması bahçede başlar” dedi. Dış mekanda örümceklerin yuva yapabileceği karanlık, nemli alanları azaltmak; sirke kokusuyla desteklemek, evin içine girişlerini büyük ölçüde engelliyor.

Elbette içeride de destekleyici önlemler alınabilir: Pencere kenarları ve kapı altlarını sirkeli suyla silmek, perdelerin arkasındaki köşelere püskürtmek, pahçe kapısı, balkon girişi ve dış mobilyaları düzenli aralıklarla ilaçlamak. Böylece örümcekler kış öncesi sıcaklık arayışında evinizi değil, başka yerleri tercih ediyor.

KİMYASALSIZ, GÜVENLİ VE DOĞAL

Sirke, kimyasal içerikli ilaçların aksine hem doğal hem de evcil hayvanlar için güvenli. Ayrıca yüzeylerde kalıntı bırakmadığı için çocuklu evlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Uzmanlar, Kasım ayını örümceklerden korunma için son fırsat olarak görüyor. Bu dönemde yapılacak sirkeli temizlik, kış boyunca örümceksiz bir ev garantisi sağlıyor.