Kasım 2025, takvimde sıradan bir ay değil; dönüşüm, yüzleşme ve cesaretle dolu bir dönemin habercisi.

Dört geri giden gezegen, güçlü ay fazları ve önemli gezegen geçişleriyle dolu bu ay, hepimizi konfor alanlarımızın dışına çıkmaya davet ediyor. Ancak astroloji uzmanlarına göre, özellikle 5 burç için bu dönem, eski kalıpları kırmak ve hayatlarında cesur adımlar atmak için tarihi bir fırsat sunacak. İşte kasım ayında kaderlerini yeniden yazmaya hazırlanan o 5 burç...

İkizler (22 Mayıs - 21 Haziran)

9 Kasım'da başlayacak olan Merkür gerilemesi, normalde iletişimde kaosa neden olurken, sizin için adeta içsel bir pusulaya dönüşüyor. Başkaları yanlış anlaşılmalardan korkarken, siz bu dönemi kendinizle derin diyaloglar kurmak için bir fırsata çevireceksiniz. Ay boyunca etkili olacak Akrep enerjisi, söylenmemiş gerçeklerle yüzleşmenize ve iletişim tarzınızı daha derin bir seviyeye taşımanıza yardımcı olacak. 20 Kasım'daki Akrep yeni ayı ise, eski düşünce kalıplarını tamamen geride bırakmanız için size gereken gücü verecek.

Terazi (24 Eylül - 23 Ekim)

Her ne pahasına olursa olsun uyumu koruma içgüdünüz bu ay sorgulanacak. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün 6 Kasım'da yoğun Akrep burcuna geçmesiyle, artık yüzeysel uyumun yeterli olmadığını fark edeceksiniz. Bu enerji, size rahatsız edici de olsa gerçeklerle yüzleşme ve size hizmet etmeyen, zehirli dinamikleri kesip atma gücü verecek. 5 Kasım'daki Boğa dolunayı, gerçek değerlerinizi net bir şekilde görmenizi sağlayacak. Ay sonunda, 30 Kasım'da Venüs'ün Yay burcuna geçmesiyle, bu zorlu adımları atmış olmanın getirdiği özgürlükle yeni ilişki biçimlerini kolayca keşfedeceksiniz.

Akrep (24 Ekim - 22 Kasım)

Kasım, sizin sahneniz. Ay boyunca burcunuzda seyredecek olan gezegenler, size dönüştürücü bir enerji getirecek. 6 Kasım'da Venüs'ün burcunuza girmesiyle ilişkilerinizde derinlik arayışı başlarken, ayın en önemli olayı 20 Kasım'da burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ay olacak. Bu güçlü astrolojik an, size gölgelerinizle yüzleşip küllerinizden yeniden doğma cesareti verecek. Eski yaraları iyileştirmek ve zehirli kalıpları kırmak için bundan daha iyi bir zaman olamaz. Gerçek dönüşümün cesaret gerektirdiğini en iyi siz bilirsiniz ve bu ay o cesaretin tamamına sahipsiniz.

Yay (23 Kasım - 21 Aralık)

Mars'ın 4 Kasım'da burcunuza girişi, size adeta kozmik bir roket yakıtı sağlayacak. Bu inanılmaz cesaret ve azim dozu, uzun zamandır hayalini kurduğunuz büyük hedeflere doğru harekete geçmeniz için sizi motive edecek. 9 Kasım'da başlayacak olan Merkür gerilemesi ilk başta zorlayıcı gibi görünse de, aslında size planlarınızı yeniden gözden geçirme ve mükemmelleştirme fırsatı sunacak. 20 Kasım'daki Akrep yeni ayı, sizi geride tutan eski korkulardan arınmanıza yardımcı olurken, ay sonunda Venüs'ün de burcunuza geçmesiyle cesaretiniz ilham verici yeni tanışmalarla ödüllendirilecek.

Balık (20 Şubat - 20 Mart)

Hassas ve sezgisel doğanız, bu ay en büyük gücünüz olacak. Ay boyunca etkili olacak yoğun Akrep enerjisinden bir su burcu olarak en çok faydalanacaklardan birisiniz. 20 Kasım'daki Akrep yeni ayı, derin duygusal şifalanma için size kapılar açacak. Korkularınızla yüzleşme ve eski duygusal kalıpları geride bırakma cesaretini bulacaksınız. 1, 18 ve 20 Kasım'daki "portal günleri" ise zaten güçlü olan sezgilerinizi daha da keskinleştirecek. 6 Kasım'dan itibaren Akrep burcundaki Venüs, ruhsal ve duygusal olarak size denk partnerleri hayatınıza çekerken, bu ayın mesajı sizin için net: İç sesinize güvenin.