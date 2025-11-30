THEMİS Araştırma, 18-27 Kasım tarihleri arasında 15 ilde yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı. CATI yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada seçmenlere oy tercihleri, siyasi kimlik tanımları, ülkenin temel sorunları ve hukuk sistemine güven başlıklarında sorular yöneltildi.

CHP 1. PARTİ

Haber3'ün aktardığı bilgilere göre araştırmada 'Bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlar, kararsız seçmenlerin oyları dağıtıldığında CHP’nin AKP'nin 6,5 puan önünde birinci parti konumuna yükseldiğini ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre CHP ve AKP'yi DEM Parti izlerken, Zafer Partisi dördüncü, İYİ Parti beşinci sırada yer aldı. MHP’nin ise yüzde 4,7 oy oranında kalarak altıncı sıraya gerilediği kaydedildi.

EN ÇOK 'ATATÜRKÇÜYÜM' DENİLDİ

Katılımcılara yöneltilen 'Kendinizi siyasi eğilim olarak nasıl tanımlarsınız?' sorusunda ise kendini Atatürkçü olarak tarif edenlerin oranı yüzde 25,9 olarak ölçüldü.

'Ülkenin en önemli sorunu nedir?' sorusuna verilen yanıtlarda geçim sıkıntısı ve pahalılık ilk sırada yer alırken, yargı/hukuk/adalet başlığı da seçmenin en kritik üç gündemi arasında öne çıktı.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu da hukuk sistemine ilişkin oldu. 'Sizce ülkedeki hukuk sisteminde adil kararlar alınıyor mu?' sorusuna katılımcıların yüzde 59,6’sı 'Hiç adil karar yok' yanıtını verdi. THEMİS, çalışmanın hata payını ±2,2 olarak açıklarken, araştırmaya katılanların meslek dağılımlarını da kamuoyuyla paylaştı.