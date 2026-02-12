Sözcü Masası'nın gündeminde BirGün'den Yaşar Aydın'ın "Bilal’in koltuğu kasımda hazır" yazısı vardı. İddiaya göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2026 tarihinde partiyi oğlu Bilal Erdoğan'a bırakacak.

Aydın, bu konuda da Erdoğan'ın Bahçeli ile anlaştığını öne sürdü.

'KONUŞTUKLARI MESELE ERKEN SEÇİMDİ'

Sözcü TV Genel Müdürü Güney Öztürk, Aydın'ın 'Kasım'da Bilal Erdoğan geliyor iddiası'nı değerlendirdi:

"Bugün BirGün'de Yaşar Aydın'ın kaleme aldığı yazıyı izleyicilerimizle paylaşmak istedim. Çünkü dikkate değer bir yazı. Şöyle diyor yazıda, Erdoğan ile Bahçeli oturdular konuştular. Konuştukları mesele erken seçimdi. Meclis'te yaşanan dün kaotik ortamda bu sürecin çok uzatılamayacağını, ekonomik halin ve bu baskı ortamının çok da uzun, 2-3 yıl götürülemeyeceği, bu yüzden seçimin olması gerekenden önce bir tarihte olacağını anlatıyor.

'BAHÇELİ İLE ERDOĞAN ANLAŞTI'

İktidarın bu yönde harekete geçtiğini gözlemliyoruz. Yazıda diyor ki Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelip bu konuyu görüştüler. Bu takvimi netleştirdiler aslında. Bu takvimde de adı geçenlerden biri de Bilal Erdoğan'ın durumuydu. İddiaya göre Bilal Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı olması konusunda anlaştılar, böylece birkaç mesele çözülmüş oldu.

'BİLAL ERDOĞAN KASIM 2026'DA BAŞA GEÇİYOR'

Yaşar Aydın'ın yazısına göre 'Birincisi: Ailenin "Erdoğan sonrası"na dair dayatmasına pozitif yanıt verilmiş oldu. İkincisi: Erdoğan sonrasına dair parti ve ittifak içinde başlayan kavgayı soğutmak ve ötelemek için zaman kazanılmış oldu. Üçüncüsü: Rejimin işleyişinde “cumhurbaşkanının bazı yetkilerinden feragat etmesi” şeklinde formüle edilen değişikliği karşılamak için adım atılmış olacak.' Bu takvim belirlendi. Kasım 2026 itibarıyla Erdoğan'ın genel başkanlığı bırakıp, oğlunu AKP'nin başına geçireceğine dair bir uzlaşı sağlandığını iddia etmiş. Enteresan bir analiz. Gördüğümüz kadarıyla Bilal Erdoğan son dönemde çok öne çıkıyor. Parti içinde de kendi ekibini kurduğu konuşuluyor sürekli. Geriye sadece Erdoğan'ın bu hayata geçirmesi kalıyor."