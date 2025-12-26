Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında, hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’na ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı...

Takvim Gazetesi yazarı Şerif Ercan, “Miami’de kanını değiştiriyor” başlıklı yazısında bu iddialara yer verdi.

Şerif Ercan, “Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan iş insanı Kasım Garipoğlu’yla ilgili çok ilginç bilgilere ulaştım” diyerek, Garipoğlu’nun ABD’de bulunduğunu öne sürdü.

Ercan şunları yazdı:

-Yurt dışında olduğu ama hangi ülkede olduğu bilinmeyen Kasım Garipoğlu'nun Amerika'da olduğunu öğrendim.

-Amerika'nın Miami şehrinde olan Garipoğlu, bir villada kalıyormuş ve Miami'de çok Türk yaşadığı için de görülmemek için evden dışarı çıkmıyormuş.

-Sıkı durun şimdi asıl bomba geliyor; Kasım Garipoğlu, Miami'de kanını değiştirmekle meşgulmüş, yani kanındaki uyuşturucuyu yok etmeye çalışıyormuş. Nasıl mı? Ozon tedavisiyle!

-Garipoğlu, evine bir sistem kurdurtmuş ve ozon tedavisine başlamış.

-Kanından 100 santimetreküp kan alınıp, ozon eklenerek damar yoluyla geri veriliyormuş. Garipoğlu bunu iki günde bir yaptırıyormuş.

Kanında uyuşturucu tespit edilmeyene kadar devam edecekmiş. Sanırım Garipoğlu, kanındaki uyuşturucuyu temizledikten sonra Türkiye'ye dönüp teslim olmayı planlıyor.

-Yoksa kaçak olduğu Miami'de neden böyle bir şey yapsın.