Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konulan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni iş insanı Kasım Garipoğlu'nun da yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kasım Garipoğlu'nun 10 yıldır şoförlüğünü yapan Ahmet Akçay ise tutuklandı.

Akçay ifadesinde, patronu Garipoğlu'nun Boğaz'daki evinde 15 günde ya da ayda bir parti verdiğini, bu partilere ünlü isimlerin katıldığını ileri sürdü.

Kasım Garipoğlu (solda), babası Hayyam Garipoğlu (sağda)

Parti verilen yerde 4-5 kez tabak içinde uyuşturucu içildiğini düşündüğü rulo halinde kağıt banknotlar gördüğünü iddia eden Akçay, partilere para karşılığı eskort olarak tabir edilen kadınlar çağrıldığını da anlattı.

Akçay'ın ifadelerinde sürpriz bir ismin adı geçti. Gürbüz Yiğit, 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Gürbüz Yiğit uyuşturucu partilerini organize ettiği ileri sürülen Kasım Garipoğlu’nun babası Hayyam Garipoğlu ile beraber, 1998’deki Türkbank ihalesinden dolayı çete davasından ceza alan Korkmaz Yiğit’in kardeşi.

Halk TV’den Bahadır Özgür’ün haberine göre Yiğit, Kasım Garipoğlu'nu ihbar etti.

Kasım Garipoğlu’nun etkin pişmanlıktan yararlanan şoförü Ahmet Akçay ifadesinde, Gürbüz Yiğit'le ilgili şöyle konuştu:

"Bana sormuş olduğunuz cep telefonuma gelen Kasım Bey’in ve Kasım Bey’e ait yalıda yapılan partilere ilişkin ihbarlar yapılacağı yönündeki mesajları gönderen kişi Gürbüz Yiğit isimli şahıstır. Bu şahıs Kasım Bey yurtdışındayken yaklaşık 15 gün önce yalıya geldi. Kasım Bey ile görüşmek istedi ancak Kasım Bey görüşmek istemeyince benim irtibatımı alarak benim üzerimden iletilmek üzere bana sormuş olduğunuz mesajları tarafıma gönderdi. Bildiğim kadarıyla bu şahıs Korkmaz Yiğit’in kardeşi olan Gürbüz Yiğit’tir ve söylediği kadarıyla Kasım Bey’in babası olan Hayyam Garipoğlu’ndan çok eski bir tarihe dayalı alacaklıymış."

Mesajın ne olduğu ise ifade tutanağından yer almıyor.

'ERSOY GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE BİR İHBARDA BULUNDU'

Özgür’ün yazısında en dikkat çeken kısım ise şöyle:

“Mehmet Akif Ersoy, 9 Aralık 2015 günü gözaltına alındı. Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı ise 18 Aralık günü çıkarıldı. Ersoy gözaltına alınmadan önce Gürbüz Yiğit, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir ihbarda bulundu. Savcılığın 8 Aralık tarihli resmi yazısında ise Yiğit’in ‘müşteki sıfatı’ ile detaylı beyanına başvurulacağı, avukatına bildirildi.

İhbarında Kasım Garipoğlu’nun, GKFX üzerinden Asyalı müşterilere ait 29 milyon doları sahte finansal işlemlerle zimmetine geçirip yurtdışına kaçırdığını ileri sürdü.”

ERDOĞAN'IN ADINI ANARAK DİLEKÇE YAZDI

Gürbüz Yiğit’in ihbar dilekçesinin devamı ise şöyle:

“2025 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile ‘Aile Yılı’ ilan edilmiş olup özellikle bu anlamlı yılda ülkemizin, milletimizin birliğinin, beraberliğinin ve devamlılığının teminatı için toplumun ve özellikle ailelerin ahlaki yapısını bozacak her türlü eyleme karşı büyük bir kararlılıkla mücadele edilmesi her vatandaşın sorumluluğudur.

Bu kapsamda; Kasım Garipoğlu ve partilerine katılım sağlayan kişiler hakkında uyuşturucu madde kullanımına yer sağlama, uyuşturucu temini-dağıtımı ve müstehcenlik suçlarını işlediklerine dair makul şüphe bulunmakta olup Kasım Garipoğlu kadar bu partilere katılım sağladığı tespit edilecek diğer kişilerin de tespit edilerek cezalandırılması için gereğinin yapılması gerekmektedir. Zira ailelerin olduğu yerde uygunsuz hareketler sergilenmesi, bu grup partilerine yer sağlanması, topluma mal olmuş ünlülerin burunlarından kan gelene kadar uyuşturucu tüketmeleri ve bu eylemlerinden dolayı hiçbir yaptırımla karşılaşmamaları, çocuklarımızı ileride bu tür bireyler olmaya itecek ve ne yazık ki yozlaşmış, çarpık bir toplum olmamıza sebebiyet verecektir.

Alkolün su gibi aktığı, genç kızlarımızın çıplak dolaştığı, kutlamaların şampanyalarla yapıldığı ve müstehcen dansların gerçekleştirildiği, lüks ve sınır tanımamazlıkla dolu bu etkinlikler ahlak sınırları ve kamusal huzur konusunda derin tartışmalar başlatmaya elverişlidir…”