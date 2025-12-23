Türkiye’nin gündemindeki uyuşturucu soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun tutuklanan şoförü İsmail Ahmet Akçay’ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Akçay’ın anlattıkları dosyaya yeni bir boyut kazandırdı.

UYUŞTURUCU PARTİLERİNE İLİŞKİN ÇARPICI İFADE

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan şoför İsmail Ahmet Akçay’ın savcılık ifadesi dikkat çekti.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Akçay, Kasım Garipoğlu’nun Yeniköy’deki lüks yalısı ile yatında düzenlenen uyuşturucu partilerini anlattı.

Yaklaşık 10 yıldır Garipoğlu’nun şoförlüğünü yaptığını belirten Akçay, bu adreslerde eskortların da katıldığı organizasyonlar düzenlendiğini öne sürdü.

Akçay ifadesinde, “Kasım Garipoğlu 15 günde bir ya da ayda bire yakın, arkadaş çevresiyle yalıda parti verirdi. Organizasyonlar hep aynı ekip tarafından yapılırdı” dedi.

Akçay, ifadesinde parti günleri öncesinde yalıda hazırlık yaptığını ve üst katta parti için özel olarak dizayn edilmiş yaklaşık 200 metrekarelik alanın teknik kontrollerini sağladığını anlattı.

Bu bölümde mutfak, tuvalet ve bir misafir odası bulunduğunu belirten Akçay, parti günlerinde misafir odasının özellikle kapalı tutulduğunu söyledi.

Partiler sırasında alkol ya da uyuşturucudan etkilenen misafirlerle ilgilendiklerini, ayıltılan kişilerin taksiyle gönderildiğini ya da evlerine bırakıldığını aktaran Akçay, “Partilerde görünmemizi istemezdi, ihtiyaç olursa çağırırdı” dedi.

Akçay, organizasyonlar sonrasında ise birkaç kez tabak içinde uyuşturucu madde ile rulo haline getirilmiş banknotlar gördüğünü iddia etti.

'CİO' HER PARTİDE VARDI

Akçay, ifadesinde “Cio” lakaplı bir kişinin Garipoğlu’nun düzenlediği tüm partilerde yer aldığını öne sürdü.

Bu kişiyi yakından tanımadığını belirten Akçay, “Partilerde uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olduğunu gördüm” dedi.

Akçay ayrıca B.E. isimli bir şahsın yalıdaki partilere sık sık geldiğini, soruşturma kapsamında tutuklanan Sercan Yaşar’la ilgili olarak kendisine “Ünlülerin torbacısı patlamış” şeklinde bir mesaj attığını söyledi.

Bu mesajın, konunun basına yansımasının ardından gönderildiğini iddia etti.