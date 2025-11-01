Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, önümüzdeki üç gün boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava parçalı bulutlu; diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık geçecek.

Sabah ve gece sis uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege’nin kuzeydoğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Yetkililer, görüş mesafesinin azalmasına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sıcaklıklar yükseliyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde termometrelerin 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

📆1 Kasım 2025 Cumartesi

🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/6a6xDDBTpQ — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 1, 2025

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, yaptığı değerlendirmede, hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış beklenmediğini bildirdi.

ANKARA

Kente özgü kasım ortalaması 13 derece iken, önümüzdeki üç gün boyunca sıcaklıkların 19-20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL

Kasım ortalaması 16 derece olan şehirde hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklıklar ise 19 ila 21 derece arasında olacak.

İZMİR

Kasım ayı ortalaması 19 derece olmasına karşın, hafta sonu sıcaklıkların 23 ila 25 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor.

Meteoroloji verilerine göre bugün İstanbul’da yağış beklenmiyor. Kentte hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise yer yer puslu olacak.