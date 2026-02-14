İstanbul Kasımpaşa’da Kübra Kölge, salonda ailesiyle birlikteyken kendi odasına geçti. Kısa bir süre sonra odasının penceresinden aşağı düşen Kölge, önce alt kattaki tenteye çarptı, ardından beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan genç kız için çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayın hemen ardından kaydedilen görüntülerde, 47 yaşındaki anne Aysel Kölge'nin kanlar içindeki kızının başında sinir krizi geçirdiği görüldü. Büyük panik yaşayan anneyi çevredekiler, "Bir şey yok, yaşıyor" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Ancak ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Kübra Kölge, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
POLİS "KAVGA" İDDİALARINI ARAŞTIRIYOR
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, aile fertlerinin ve komşuların ifadesine başvurdu. Kübra Kölge’nin 12 yaşındaki kız kardeşi Ü.G.K., ablasının odaya geçtikten sonra kendisini son olarak pencerede gördüğünü söyledi.
Komşular ise olaydan hemen önce herhangi bir kavga veya gürültü sesi duymadıklarını belirtti. Polisin olayın intihar mı yoksa bir kaza mı olduğunu netleştirmek için başlattığı soruşturma derinleşiyor.