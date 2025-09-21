Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 3. dakikada yeni transferi Marco Asensio'nun golüyle öne geçti. Kasımpaşa, 45. dakikada Cafu'nun gördüğü kırmızı kart sonrası sahada 10 kişi kaldı. Maçta 64. dakikada oynanırken Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 12'ye, Kasımpaşa ise 5'e yükseltti.

Hafta içi oynanan erteleme maçında konuk ettiği Alanyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında da 2 puan bıraktı. Fenerbahçe, ligin ilk haftasında da Göztepe deplasmanından beraberlikle dönmüştü. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco da, sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı ilk deplasman maçından bir puanla ayrılmış oldu.

FENERBAHÇE MAÇA HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe, maçın hemen başında bulduğu golle öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Marco Asensio, ceza alanının hemen içerisinden gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andreas Gianniotis'in sağından ağlarla buluşturdu.

VAR UYARISI SONRASI KIRMIZI KART

İlk yarıda son dakikalar oynanırken Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Cafu, Milan Skriniar'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Oğuzhan Çakır tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı. Ardından Oğuzhan Çakır, VAR (Video Yardımcı Hakem) uyarısıyla pozisyonu izleyerek sarı kartı iptal etti ve Cafu'yu direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

KASIMPAŞA BERABERLİĞİ YAKALADI

İrfan Can Kahveci'den sıyrılan Mortadha Ben Ouanes'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Haris Hajradinovic, altıpas önünden sol ayağıyla gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ederson'un solundan ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.