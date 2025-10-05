Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Konyaspor, 22'nci dakikada öne geçti. Ndao'nun pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Umut Nayir, çizgiye indikten sonra topu kale önündeki Muleka'ya çevirdi. Muleka'nın tek vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. Maçın ilk yarısı konuk ekip Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devrenin ilk 20 dakikasında gol sesi çıkmadı. Kasımpaşa, 72'nci dakikada beraberliği yakaladı. Kubilay Kanatsızkuş ceza sahasında indirdiği topu Gueye'ye bıraktı. Gueye'nin Diabate'ya aktardığı pasın ardından Diabate tekrar Kubilay Kanatsızkuş'a verdi. Kale önündeki Kubilay pasını yanındaki Winck'e gönderdi. Winck yakın mesafeden topu boş ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşma 1-1 eşitlikle bitti.