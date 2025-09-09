Kasımpaşa, Lausanne-Sport forması giyen Malili sağ kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı.
Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Fousseni Diabaté Kasımpaşamızda. Yeni transferimiz Fousseni Diabate, sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Fousseni Diabaté’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!" denildi.
Diabate, daha önce ligimizde Sivasspor, Trabzonspor, Göztepe ve Giresunspor formaları giymişti.