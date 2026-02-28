Süper Lig’in 24’üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili olan taraf konuk Çaykur Rizespor oldu. 14’üncü dakikada Mihaila gole yaklaşan mavi-yeşilliler, 25’inci dakikada öne geçti. Hojer’in uzak mesafeden şutunda kaleci Gianniotis’ten seken topu Halil Dervişoğlu tamamladı: 0-1. İlk yarı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının ilk tehlikeli pozisyonunu ev sahibi Kasımpaşa yakaladı. 55’inci dakikada Frimpong’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Benedyczazk’ın şutunda kaleci Fofana gole izin vermedi. Bu pozisyonun hemen ardından Çaykur Rizespor farkı 2’ye çıkarttı. Sol kanatta topla buluşan Mihaila, çaprazdan ceza sahasına kadar girip yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

82’nci dakikada Rizespor bir gol daha buldu. Orta alanda topla buluşan Olawoyin, hızla ceza sahasına doğru kat edip pasını sağ taraftaki Mebude’ye verdi. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.