Geçtiğimiz günlerde göğüs kanseri olduğunu açıklayan Ceran, son paylaşımında kaş bölgesinde saç çıktığını söyleyerek takipçilerini hayrete düşürdü.

YÜZ NAKLİ OPERASYONU 15 SAAT SÜRMÜŞTÜ

“Oryantal Star” ve “Survivor” programlarıyla tanınan Ceran, Şubat 2026’da Güney Kore’de özel bir klinikte yaklaşık 15 saat süren kapsamlı bir cerrahi operasyon geçirmişti. Yüz yapısının büyük ölçüde değiştiği süreç sonrası iyileşme dönemini sosyal medya hesabından gün gün paylaşmaya başladı.





''ARTIK SAKLAMAK İSTEMİYORUM''

Ceran kısa süre önce yayınladığı videoda göğüs kanseri sürecinde olduğunu duyurmuştu.

Paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir şeyi artık saklamak istemiyorum. Göğüs kanseri sürecinin içindeyim. Ağır ilaçlar kullanıyorum; sinir sistemim hassas. Küçücük bir stres bile etkisini katlayarak gösteriyor.”

Bu açıklama sonrası takipçilerinden büyük destek mesajları alan Ceran, şimdi ise çok farklı bir durumla gündemde.





“KAŞIMDA SAÇ ÇIKTI, BU NASIL MÜMKÜN?

Ünlü isim son paylaşımında yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Çok ilginç bir deneyimle karşı karşıyayım. Kaşımda saç çıktı. Herhalde yanlışlıkla yüzü nakledilen kişinin alnı kaşıma denk geldi. Gerçekten bu nasıl mümkün, biri bana açıklasın.”

Ceran’ın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Bazı kullanıcılar operasyon sonrası kıl kökü transferi ihtimalini tartışırken, bazıları ise yaşanan duruma inanamadığını belirtti.

Yüz nakli sonrası yaşanan bu beklenmedik biyolojik değişim, hem takipçilerini hem de sosyal medyayı ikiye böldü.