Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde gece saatlerinde bir evde yangın meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan bedensel engelli Şükrü Alagözoğlu’na ait iki katlı yarı ahşap binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı etkisi altına aldı. Olayın ardından bölgeye güvenlik ve acil durum ekipleri sevk edildi.

ELEKTRİK KONTAĞI İDDİASI

Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, çevrede bulunan diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, iki katlı yarı ahşap evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Şans eseri çevredeki diğer yapılara zarar vermeyen yangının ardından, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.