2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri 4. tur A Grubu 2. haftasında oynanan Katar-Birleşik Arap Emirlikleri mücadelesinde ortalık karıştı.

Doha'daki Jassim bin Hamad Stadyumu'nda Birleşik Arap Emirliklerini konuk eden Katar, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Dünya Kupası bileti almayı başardı. Ancak galibiyetin sevinci yerini olaylara bıraktı.

YABANCI MADDE YAĞMURU

Katar'ın 74. dakikada Pedro Miguel'in attığı golün ardından, deplasman tribününden sahaya çok sayıda yabancı madde fırlatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri taraftarları sahaya yabancı madde yağdırırken sahaya atılan cisimler arasında bardaklar, şişeler, terlikler, telefonlar ve araba anahtarlarının atıldığı görüldü.

SAHAYA GİRMEK İSTEDİLER

OneFootball'ın haberine göre, sahaya atılan maddeler arasında iPhone telefonlar ve otomobil anahtarları gibi yüksek değere sahip eşyaların bulunması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, kısa sürede gündem olurken kullanıcılar yaşananlara tepki gösterdi.

Yayılan görüntülerde maçın son dakikalarında bazı taraftarların sahaya inmeye çalıştığı, güvenlik güçlerinin kavga eden gruplara müdahale ettiği görüntülere yansıdı. Bir süre ara verilen karşılaşma olayların yatışmasının ardından tamamlandı.