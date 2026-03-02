İran'ın Körfez'deki enerji tesislerine saldırmaya başlamasıyla savaşın ekonomik faturası bir hayli artmaya başladı.

DÜNYANIN GAZ İHTİYACININ YÜZDE 20'SİNİ KARŞILAYAN TESİS VURULDU

İran, Katar Enerji şirketine ait Ras Laffan rafinerisini iki Şehit tipi kamikaze İHA ile vurdu.

Dünyanın LNG üretiminin yüzde 20'sini karşılayan rafineride yangın çıkması üzerine üretim durduruldu.

İran'ın İHA'larla LNG rafinerisini vurması ardından tüm ülkedeki üretimin durdurulduğu resmi açıklamada duyuruldu. Bunun üzerine Avrupa bölgesindeki LNG fiyatları yüzde 40 arttı.

Bu saldırı İran'ın vurduğu ikinci kritik enerji üretim tesisi oldu. İran, Suudi Arabistan'daki ARAMCO üssünü de vurmuştu.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim enerji piyasalarını sert şekilde etkiledi. ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği ortak saldırıların ardından Tahran’ın karşılık vermesi, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatında kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki tanker geçişlerini ciddi biçimde azalttı.

AVRUPA'DA GAZ FİYATLARI YÜZDE 40 YÜKSELDİ

Avrupa doğal gaz vadeli kontratları, Orta Doğu’daki savaşın Avrupa’ya gaz arzında doğrudan kesintiye yol açmasıyla yüzde 40 artarak megavatsaat başına 45 euroya yükseldi ve son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Sabah saatlerinde yüzde 22 olan yükseliş, gün içinde ivme kazanarak yüzde 40'a çıktı

Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, dünyanın en büyük LNG üretim tesisi olan Ras Laffan kompleksinde bir insansız hava aracının enerji tesisindeki su tankını hedef almasının ardından sıvılaştırılmış doğal gaz üretimini askıya aldı.

Katar’dan LNG arzının durması, Avrupa Birliği’nin LNG ithalatının yaklaşık yüzde 15’ini riske atarken, halihazırda sıkışık olan küresel LNG piyasasında arz baskısını artırıyor ve ABD kaynaklı kargolar için rekabeti yükseltiyor.

AVRUPA'DA GAZ STOKLARI ERİDİ

LNG tesisine yönelik saldırıların yanı sıra, LNG tanker operatörleri de Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri durdurdu. Bu durum, Orta Doğu’daki diğer önemli gaz üreticilerinden gelen arzı da sınırlıyor.

Riskler, Avrupa Birliği’nde gaz depolama seviyelerinin görece düşük seyretmesiyle daha da büyüyor. AB gaz stokları şu anda yüzde 31’in altında bulunurken, geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 40 seviyesindeydi.