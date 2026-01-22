Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Katar merkezli Atheer platformunda izleyiciyle buluşacak olan “Zû Şan” (Önemli Kişiler) adlı programa katıldı.

Programın tamamı henüz yayınlanmazken, paylaşılan tanıtım videosu kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

'BABANIZIN HALEFİ OLACAK MISINIZ?'

Tanıtım görüntülerinde Bilal Erdoğan’a özel yaşamı, ailesi ve geleceğe dair planlarıyla ilgili çeşitli sorular yöneltildi.

Fragmanın en çok dikkat çeken bölümü ise sunucunun "Babanızın halefi olacak mısınız?" sorusu oldu.

Ancak bu soruya Bilal Erdoğan’ın verdiği yanıt tanıtım videosunda yer almadı.

'BABAMI GÖREMİYORDUM'

Fragmanda, Bilal Erdoğan’a ilk olarak “Siyasetin merkezinde bir evde büyümek sizin için nasıldı?” sorusu yöneltildi.

Bilal Erdoğan ise “Erdoğan’ın evinde büyümek babanızı çok görmemek...” diye cevap verdi.

'ANNEM ARAP, DEDEM VE ANNEANNEMLE ARAPÇA KONUŞURDU'

Röportajda öne çıkan bir diğer konu ise annesi Emine Erdoğan’ın kökenleri oldu. Sunucunun bu konudaki sorusu üzerine Bilal Erdoğan "Annem Arap kökenli, çünkü anneannem ve dedem evde Arapça konuşurdu" şeklinde cevap verdi.

Programın tamamının hangi tarihte yayımlanacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Ancak tanıtımda özellikle “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halefi olacak mı?” sorusunun öne çıkarılması, röportajın şimdiden kamuoyunda merakla beklenmesine neden oldu.